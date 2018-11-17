Певец Эмин Агаларов пошутил, что носит парик





Артист решил разыграть своих подписчиков и написал, что долго скрывал свой настоящий внешний вид. Как отметил Эмин Агаларов, пришло время признаться в том, что он лысый. Поклонницы артиста были шокированы таким заявлением. Но оказалось, что новый имидж Эмина не имеет ничего общего с проблемой облысения. Любимец женщин просто показал один из архивных снимков, на котором он запечатлен в гриме.Фолловеры не оценили шутку певца, так как им показалось, что он затронул достаточно щекотливую проблему для многих представителей сильного пола. Но поклонницы музыканта сошлись в том, что его внешность – это не самое главное, так как любят артиста все за его великолепный голос и манеру исполнения. Например, Дмитрию Нагиеву его лысина не мешает оставаться секс-символом российского кинематографа и завоевывать сердца женщин.