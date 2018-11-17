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Певец Эмин Агаларов пошутил, что носит парик

В своем микроблоге Instagram Эмин Агаларов опубликовал фото, на котором он запечатлен с большими залысинами и «тремя волосинами» на голове. Певец пошутил, что на самом деле носит парик, а его настоящая «шевелюра» выглядит именно так.

Певец Эмин Агаларов пошутил, что носит парик


Артист решил разыграть своих подписчиков и написал, что долго скрывал свой настоящий внешний вид. Как отметил Эмин Агаларов, пришло время признаться в том, что он лысый. Поклонницы артиста были шокированы таким заявлением. Но оказалось, что новый имидж Эмина не имеет ничего общего с проблемой облысения. Любимец женщин просто показал один из архивных снимков, на котором он запечатлен в гриме.

Фолловеры не оценили шутку певца, так как им показалось, что он затронул достаточно щекотливую проблему для многих представителей сильного пола. Но поклонницы музыканта сошлись в том, что его внешность – это не самое главное, так как любят артиста все за его великолепный голос и манеру исполнения. Например, Дмитрию Нагиеву его лысина не мешает оставаться секс-символом российского кинематографа и завоевывать сердца женщин.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:53

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