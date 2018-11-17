Медики: Реабилитация после сотрясения мозга у детей должна быть «активной»





Ранее врачи советовали родителям оградить маленького пациента от лишних шумов, включая пользование смартфонами, яркого света и нагрузок. Теперь же медики считают, что такой подход может ему навредить и замедлить период выздоровления. По мнению специалистов, у детей могут появиться тревога или даже депрессия из-за того, что их изолировали от внешнего мира. На сегодняшний день педиатры дают разрешение на умеренную активность и даже на занятие спортом, однако, без перегрузок. Это может быть ускоренная ходьба. Что же касается учебы, то ребенок вполне может ее продолжать.Медики отмечают, что каждый конкретный случай индивидуален, и нужно учитывать все нюансы. А в целом при сотрясении мозга можно вести активный образ жизни, но делать небольшие перерывы для отдыха.