Анита Цой после операции вынуждена воздерживаться от интима





Аниту Цой очень расстроили предписания врача, которые она получила после операции. Удаление желчного пузыря не прошло бесследно – теперь на животе артистки четыре дырочки. Певица пошутила, что она теперь не сможет выжить в мире шоу-бизнеса, так как осталась без яда и желчи. По словам Аниты Цой, выполнять все советы лечащего врача ей очень сложно и если уж ей чего-то сильно захочется, то она может и нарушить запрет.Сегодня у артистки должен пройти концерт в Петрозаводске. В микроблоге Instagram певица опубликовала видео, на котором запечатлено, как она едет к своим поклонникам в поезде. Анита Цой призналась, что она не намерена останавливаться из-за состояния своего здоровья, но слишком энергично двигаться пока не будет.Напомним, что знаменитости стало плохо в Краснодарском крае на гастролях. Аниту Цой пришлось экстренно госпитализировать. Врачи обнаружили у звезды проблемы с желчным пузырем.