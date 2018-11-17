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Анита Цой после операции вынуждена воздерживаться от интима

Певица Анита Цой недавно перенесла хирургическое вмешательство по удалению желчного пузыря. Артистка после операции вынуждена воздерживаться от интима и не может посещать массажный кабинет, спортзал и бассейн.

Анита Цой после операции вынуждена воздерживаться от интима


Аниту Цой очень расстроили предписания врача, которые она получила после операции. Удаление желчного пузыря не прошло бесследно – теперь на животе артистки четыре дырочки. Певица пошутила, что она теперь не сможет выжить в мире шоу-бизнеса, так как осталась без яда и желчи. По словам Аниты Цой, выполнять все советы лечащего врача ей очень сложно и если уж ей чего-то сильно захочется, то она может и нарушить запрет.

Сегодня у артистки должен пройти концерт в Петрозаводске. В микроблоге Instagram певица опубликовала видео, на котором запечатлено, как она едет к своим поклонникам в поезде. Анита Цой призналась, что она не намерена останавливаться из-за состояния своего здоровья, но слишком энергично двигаться пока не будет.

Напомним, что знаменитости стало плохо в Краснодарском крае на гастролях. Аниту Цой пришлось экстренно госпитализировать. Врачи обнаружили у звезды проблемы с желчным пузырем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:28

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