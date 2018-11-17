В Санкт-Петербурге из больницы украли двухмесячного ребёнка
В Санкт-Петербурге из детской больницы украли двухмесячную девочку. Мать ребёнка рожала его по чужим документам.
Как сообщает главное управление МВД Петербурга, уроженка Узбекистана 24 лет представилась сотрудникам родильного дома другой женщиной, после чего 10 сентября родила там младенца. В связи с врождённым пороком сердца ребёнка направили на дальнейшее лечение в больницу Московского района. После этого из реанимационной палаты пациентка пропала при невыясненных обстоятельствах, а её мать обратилась в полицию с заявлением о похищении.
Подозреваемой является 36-летняя женщина, под именем которой беременная лежала в роддоме. Знакомые являются землячками и внешне очень похожи друг на друга. Мать девочки использовала это сходство, поскольку пребывает в России нелегально и боялась депортации.
При этом ни о каких мотивах 36-летней узбечки правоохранители не сообщают. Также полиция выясняет, почему мать малышки смогла ввести в заблуждение сотрудников медучреждения и выдать чужие документы за свои.
Как сообщает главное управление МВД Петербурга, уроженка Узбекистана 24 лет представилась сотрудникам родильного дома другой женщиной, после чего 10 сентября родила там младенца. В связи с врождённым пороком сердца ребёнка направили на дальнейшее лечение в больницу Московского района. После этого из реанимационной палаты пациентка пропала при невыясненных обстоятельствах, а её мать обратилась в полицию с заявлением о похищении.
Подозреваемой является 36-летняя женщина, под именем которой беременная лежала в роддоме. Знакомые являются землячками и внешне очень похожи друг на друга. Мать девочки использовала это сходство, поскольку пребывает в России нелегально и боялась депортации.
При этом ни о каких мотивах 36-летней узбечки правоохранители не сообщают. Также полиция выясняет, почему мать малышки смогла ввести в заблуждение сотрудников медучреждения и выдать чужие документы за свои.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:07