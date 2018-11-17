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В Санкт-Петербурге из больницы украли двухмесячного ребёнка

В Санкт-Петербурге из детской больницы украли двухмесячную девочку. Мать ребёнка рожала его по чужим документам.
В Санкт-Петербурге из больницы украли двухмесячного ребёнка

Как сообщает главное управление МВД Петербурга, уроженка Узбекистана 24 лет представилась сотрудникам родильного дома другой женщиной, после чего 10 сентября родила там младенца. В связи с врождённым пороком сердца ребёнка направили на дальнейшее лечение в больницу Московского района. После этого из реанимационной палаты пациентка пропала при невыясненных обстоятельствах, а её мать обратилась в полицию с заявлением о похищении.

Подозреваемой является 36-летняя женщина, под именем которой беременная лежала в роддоме. Знакомые являются землячками и внешне очень похожи друг на друга. Мать девочки использовала это сходство, поскольку пребывает в России нелегально и боялась депортации.

При этом ни о каких мотивах 36-летней узбечки правоохранители не сообщают. Также полиция выясняет, почему мать малышки смогла ввести в заблуждение сотрудников медучреждения и выдать чужие документы за свои.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:07

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