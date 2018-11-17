Фотограф Аркен Аван после работы с Егором Кридом назвал его высокомерным человеком

В своем микроблоге Instagram фотограф написал большой пост о своих впечатлениях после сотрудничества с Егором Кридом. По словам Аркена Авана, который ранее жил на территории Казахстана, он встретился с настоящим хамством. Представитель команды певца порекомендовал фотографа в США, поэтому он по дружбе согласился сделать фото артиста. Аркен Аван снимет в основном романтику, поэтому ему импонировал образ Егора Крида, так как он поет о чувствах. Естественно, общий знакомый предупредил его о том, что популярный артист бывает требовательным и сложным в общении. Поэтому фотограф сделал все для того, чтобы подстроиться под звезду.После фотосессии Крид и Аван отобрали самые удачные кадры. Фотограф отправил их певцу, но не получил даже элементарного «Спасибо». Кроме этого, музыкант отказался указывать авторство снимков, хотя и опубликовал их на следующий день в своем Instagram. Аркен Аван оставил под постом комментарий, где отметил, что звезда указал геолокацию, а фотографа не стал. Уроженец Казахстана назвал Егора Крида «интересным персонажем» после чего ему позвонили и отругали за «нехороший комментарий». Кроме этого, его публикация была удалена. Аркен Аван отметил, что даже суперзвезда всегда должна оставаться человеком. В США он не встречал подобного хамства в отношении фотографов.