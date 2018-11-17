В Якутии на льдине унесло в море восемь оленеводов
В региональном управлении МЧС сообщили, что в Якутии на льдине в море унесло восемь оленеводов. Инцидент произошел на острове Большой Ляховский, а мужчины являются сотрудниками сельскохозяйственного корпоратива «Мултук».
Отмечается, что в субботу, 17 ноября, оленеводы отправились на рыбалку. Пострадавшие связали с главой общины «Мултук» при помощи спутникового телефона и сообщили об инциденте. Также они передали координаты своего местонахождения.
В пресс-службе МЧС отметили, что на проведение поисково-спасательных работ отправились военнослужащие и спасатели Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра.
Отмечается, что в субботу, 17 ноября, оленеводы отправились на рыбалку. Пострадавшие связали с главой общины «Мултук» при помощи спутникового телефона и сообщили об инциденте. Также они передали координаты своего местонахождения.
В пресс-службе МЧС отметили, что на проведение поисково-спасательных работ отправились военнослужащие и спасатели Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра.
Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:47