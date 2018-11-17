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Эксперт Михаил Ремизов считает владение русским языком главным фактором для возвращения в страну

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов на пресс-конференции, посвященной вопросам миграции, назвал главный фактор для возвращению в Россию. По его мнению, для репатриации в РФ необходимо в совершенстве владеть русским языком.

Эксперт Михаил Ремизов считает владение русским языком главным фактором для возвращения в страну


Ремизов считает, что тем людям, которые желают переехать на постоянное место жительства в Россию, необходимо выучить русский язык, сообщает «Слово и дело». Если раньше к данному вопросу относились не очень жестко и не все должны были владеть свободно русским словом, то теперь пришло время ужесточить правила.

После попустительства в Россию хлынул поток людей, которые хотели бы жить в стране. Больше так продолжаться не может и были введены ограничения. Согласно правилам программы репатриации, предки человека должны были раньше жить на территории современной РФ. Однако это правило ограничивает большое количество людей, родившихся за пределами России, но считающие себя русскими.

Михаил Ремизов отмечает, что простой экзамен позволит определить, кому русский язык перешел от родителей, а кто его выучил специально для получения вида на жительство.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:53

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