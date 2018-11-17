В Сети появились координаты места ядерного взрыва рядом с перевалом Дятлова





[media=http://]Валентина Дегтерева смущал тот факт, что в отчетах о гибели тургруппы значилось, что на личных вещах, одежде и палатках погибших были найдены следы радиации. Российский журналист убежден, что путешественники навсегда остались в горах из-за того, что стали жертвами ядерной катастрофы. В подтверждение своей гипотезы он показал спутниковые снимки перевала, рядом с которым было обнаружено нечто, напоминающее следы атомного взрыва. От печально известного урочища это место находится буквально в трех километрах к западу с координатами 61°45'48.6"N 59°24'30.2"E.Исследователь трагедии думает, что в 1959 году у перевала Дятлова произошел взрыв мощного боеприпаса, из-за чего в горной породе образовалась воронка. Дегтерев отметил, что диаметр этого возможного кратера должен составлять не менее 30 метров. При этом, под воздействием гигантских температур грунт в этом месте оплавился. Журналист уверен, что группа туристов погибла от мощной световой и ударной волны. Известно, что путешественники вели себя так, как будто ослепли, а некоторые из них были даже не в состоянии одеться.