Виктор Логинов изменил имидж и превратился в брутального красавца





Перевоплощение 43-летнего актера стало настоящим сюрпризом для почитателей его таланта. Виктор Логинов избавился от лишних килограммов, а также отрастил себе бороду. Оказалось, что смена имиджа нужна артисту для новой роли в мистическом сериале, который будут транслировать на канале НТВ. Логинов сыграет «правильного» полицейского, который дослужился до звания майора.Как отметил актер, в его карьере это третий правоохранитель, в которого ему предстоит перевоплотиться. Герой Виктора Логинова верен своему государству, семье и собственным принципам. У него достаточно высокий моральный облик, но со временем образовывается «червоточинка», которая доводит майора до депрессии. Но с этими трудностями он справляется достойно. 43-летний артист отметил, что его персонажу вести запутанные расследования помогает супруга, которая находится в коме. Виктор Логинов подчеркнул, что это мистическая составляющая нового сериала. Возлюбленная является к полицейскому в видениях и указывает верный путь в его делах.Актер считает, что его новый герой очень похож на него. Он тоже сентиментален и очень любит свою дочку. Поэтому Виктору Логинову было не очень сложно перевоплотиться в такого полицейского на экране. Но звезда сериала «Счастливы вместе» ждет, как оценят его новую работу поклонники, ведь их мнение для него играет решающую роль.