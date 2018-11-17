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Виктор Логинов изменил имидж и превратился в брутального красавца

Популярный актер Виктор Логинов кардинально изменил свой имидж и превратился в брутального красавца. Поклонникам очень сложно теперь узнать в артисте главного героя сериала «Счастливы вместе» - Гену Букина.

Виктор Логинов изменил имидж и превратился в брутального красавца


Перевоплощение 43-летнего актера стало настоящим сюрпризом для почитателей его таланта. Виктор Логинов избавился от лишних килограммов, а также отрастил себе бороду. Оказалось, что смена имиджа нужна артисту для новой роли в мистическом сериале, который будут транслировать на канале НТВ. Логинов сыграет «правильного» полицейского, который дослужился до звания майора.

Как отметил актер, в его карьере это третий правоохранитель, в которого ему предстоит перевоплотиться. Герой Виктора Логинова верен своему государству, семье и собственным принципам. У него достаточно высокий моральный облик, но со временем образовывается «червоточинка», которая доводит майора до депрессии. Но с этими трудностями он справляется достойно. 43-летний артист отметил, что его персонажу вести запутанные расследования помогает супруга, которая находится в коме. Виктор Логинов подчеркнул, что это мистическая составляющая нового сериала. Возлюбленная является к полицейскому в видениях и указывает верный путь в его делах.

Актер считает, что его новый герой очень похож на него. Он тоже сентиментален и очень любит свою дочку. Поэтому Виктору Логинову было не очень сложно перевоплотиться в такого полицейского на экране. Но звезда сериала «Счастливы вместе» ждет, как оценят его новую работу поклонники, ведь их мнение для него играет решающую роль.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:10

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