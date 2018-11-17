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Виктория Одинцова в честь 25-летия показала откровенное фото в Instagram

Известная российская фотомодель Виктория Одинцова показала в Instagram откровенный снимок, на котором прикрылась лишь пиджаком. Данную публикацию знаменитость приурочила своему юбилею - 25 лет. Поклонники присоединились к поздравлениям.
Виктория Одинцова в честь 25-летия показала откровенное фото в Instagram

Виктория Одинцова позирует перед фотокамерой, приспустив серый клетчатый пиджак ниже плеча, немного оголив грудь. При этом ее взгляд направлен в другую сторону, что позволяет рассмотреть красоту ее черт лица. Под публикацией звезда написала слова благодарности тем, кто поздравил ее с днем рождения.

Читатели блога Одинцовой также поздравили своего кумира и пожелали хорошо отпраздновать юбилей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:38

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