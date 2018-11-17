Виктория Одинцова в честь 25-летия показала откровенное фото в Instagram





Виктория Одинцова позирует перед фотокамерой, приспустив серый клетчатый пиджак ниже плеча, немного оголив грудь. При этом ее взгляд направлен в другую сторону, что позволяет рассмотреть красоту ее черт лица. Под публикацией звезда написала слова благодарности тем, кто поздравил ее с днем рождения.Читатели блога Одинцовой также поздравили своего кумира и пожелали хорошо отпраздновать юбилей.