АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Привычка навёрстывать сон в выходные может усилить менструальные боли

Привычка многих женщин навёрстывать сон в выходные дни может усилить у них менструальные боли, считают учёные. Эффект научные специалисты назвали социальным джетлагом.
Привычка навёрстывать сон в выходные может усилить менструальные боли

Как передаёт Daily Mail, нарушение ритмов сна и бодрствования напрямую связано с протеканием ПМС. Специалисты из Японии проверили теорию на 150 студентках, которых разделили на 3 группы. Одни девушки сохраняли недельный распорядок и в выходные дни, другие позволили себе в субботу и воскресенье лечь позже и поспать подольше, а третьи стали контрольной группой.

Каждый будний день студенткам рекомендовалось отходить ко сну в 23 часа вечера, а подниматься в 7 утра. Точкой отсчёта исследователи в этом случае считали 3:00. Когда добровольцы ложились в выходные к полуночи, а просыпались в 10, показатель передвигался на 5 утра. Так, сдвиг биоритмов стал равен двум часам.

Результаты эксперимента показали, что в связи с джетлагом вторая группа во время менструации чаще сталкивалась со вздутием живота и болями. Объясняется это неправильными гормональными циклами, влияющими на месячные и воспалительные процессы в теле.

У каждой пятой женщины маточная мышечная стенка увеличивается, высвобождая вещества простагландины, которые и вызывают дискомфорт. Также с воспалением связан повышенный уровень белка.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России начались продажи специальной версии
В США врачи по ошибке вырезали пациентке обе почки
Анита Цой после операции вынуждена воздерживаться
Фантастические твари «взорвали» прокат в России и
В Санкт-Петербурге из больницы украли
Фотограф Аркен Аван после работы с Егором Кридом
Наташа Королева дала советы матерям подростков в
Эксперт Михаил Ремизов считает владение русским
В Якутии на льдине унесло в море восемь оленеводов
Евгения Тарасова после столкновения с партнером
В Сети появились координаты места ядерного взрыва
В Сети опубликовали «самую плохую книгу
Китайский мастер кунг-фу установил рекорд по
Виктор Логинов изменил имидж и превратился в
Привычка навёрстывать сон в выходные может
Актёр Евгений Сидихин стал в первый раз дедушкой
Обновленный Nissan Kicks потеснит китайские
Супруга Константина Хабенского опубликовала в
ФСБ получит новую фантастическую машину
Виктория Одинцова в честь 25-летия показала
Во втором сезоне «Простоквашино» у Печкина
Анна Семенович опубликовала в Instagram фото на
Эксперт рассказал о необычных функциях iPhone Xs
"Куб Боргов" вновь появился возле Солнца
В московском метро были замечены девушка и живая
На снимках Антарктиды уфологи нашли огромный
Бывшая пассия Тимати Алена Шишкова оказалась в
Huawei намерен обогнать Samsung по продажам
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших
Самая яркая галактика Вселенной поглощает своих
Просмотреть все новости