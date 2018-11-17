Привычка навёрстывать сон в выходные может усилить менструальные боли





Как передаёт Daily Mail, нарушение ритмов сна и бодрствования напрямую связано с протеканием ПМС. Специалисты из Японии проверили теорию на 150 студентках, которых разделили на 3 группы. Одни девушки сохраняли недельный распорядок и в выходные дни, другие позволили себе в субботу и воскресенье лечь позже и поспать подольше, а третьи стали контрольной группой.Каждый будний день студенткам рекомендовалось отходить ко сну в 23 часа вечера, а подниматься в 7 утра. Точкой отсчёта исследователи в этом случае считали 3:00. Когда добровольцы ложились в выходные к полуночи, а просыпались в 10, показатель передвигался на 5 утра. Так, сдвиг биоритмов стал равен двум часам.Результаты эксперимента показали, что в связи с джетлагом вторая группа во время менструации чаще сталкивалась со вздутием живота и болями. Объясняется это неправильными гормональными циклами, влияющими на месячные и воспалительные процессы в теле.У каждой пятой женщины маточная мышечная стенка увеличивается, высвобождая вещества простагландины, которые и вызывают дискомфорт. Также с воспалением связан повышенный уровень белка.