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Обновленный Nissan Kicks потеснит китайские кроссоверы

Эксперты автомобильной индустрии заявили, что обновленный паркетник Nissan Kicks потеснит китайские кроссоверы. Автомобиль Venucia T60 от Nissan и Dongfeng, является его клоном, и в Китае уже начались его продажи.
Обновленный Nissan Kicks потеснит китайские кроссоверы


Специалисты отмечают, что новая модификация Kicks стоит дешевле многих конкурентов и сможет потеснить позиции на рынке Baojun 510, Changan CS35 и Haval H2. Габариты внедорожника составляют 4 412х1 820х1 679 мм при колесной базе в 2 640 мм. Под капотом Venucia T60 производители разместили бензиновый двигатель HR16 объемом 1,6 литра мощностью 126 лошадиных сил. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической коробкой переключения передач и вариатором CVT. Автомобиль выполнен в переднеприводном варианте.

Экстерьер модели очень похож на Nissan Kicks. В салоне установлена обновленная центральная консоль, виртуальная приборная панель, мультимедийный комплекс с «парящим» тачскрином. Автомобиль оснащен круиз-контролем, климатической установкой с сенсорным управлением, электронным стояночным тормозом и крышей из стекла. Стоимость Venucia T60 на китайском рынке составляет от 85 800 до 115 800 юаней (815 тысяч — 1 млн 099 тысяч рублей).



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:53

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