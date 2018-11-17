Анна Семенович опубликовала в Instagram фото на фоне питерского пейзажа





Звезда позировала перед камерой в сером спортивном костюме, дополнив образ белыми кроссовками и голубым пальто. Сюжет был сделан на набережной Фонтанки возле Летнего сада, а вдали виднеется Михайловский замок. Анна Семенович решила сопроводить его философским постом, посвященным любви.Она отметила, что все люди рождаются на планете, чтобы понять это чувство, так что нужно научиться благодарить каждый день и людей за все хорошие моменты. Если этого не происходит, жизнь преподносит им негативные уроки, но иногда можно довериться судьбе и немного расслабиться. Подписчики позитивно отнеслись к мыслям исполнительницы, назвав ее мудрой и красивой личностью.