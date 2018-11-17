Эксперт рассказал о необычных функциях iPhone Xs Max с двумя SIM-картами





Он отметил, что первая модификация гаджета отличается улучшенным дизайном. В то время как смартфон для России имеет множество сервисных пометок на задней панели, гонконгская версия не имеет дополнительных обозначений. Эксперт отметил минималистичность и стильность девайса.Кроме того, российские операторы мобильной связи не поддерживают функцию eSIM в iPhone Xs Max. Однако устройство на две SIM-карты позволяет подобрать оптимальные тарифы. Пользователь получил возможность разделить рабочие и личные звонки, а также использовать гаджет в командировках и использовать локальные операторы.В гонконгской версии звук смартфона работает без перебоев, а в японском запрещено отключать сигнал затвора. Отметим, что это не является дефектом, а требованием законодательства, поскольку в Японии запрещено осуществлять беззвучную съемку.Собранный для рынка Гонконга смартфон поддерживает LTE-частоты, но принудительно переводит звонок на SIM-карту вызова. При этом, на второй карте отключается интернет.Стоимость iPhone Xs Max на американском рынке составляет 83 тысячи рублей, на гонконгском — 92 тысячи рублей, а в России — 109 990 рублей. Доставка из другого государства обойдется в 10 тысяч рублей.