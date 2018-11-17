"Куб Боргов" вновь появился возле Солнца





Скотт Уоринг показал в своём блоге несколько фотографий, сделанных во время миссии NASA-SOHO по изучению светила в первых числах ноября. На фоне Солнца можно видеть огромных размеров куб, сопоставимый с величиной Земли. Американское издание Express подхватило новость, назвав объект Кубом Боргов, как в фильме "Звёздный путь", где рассказывается о расе разумных киборгов.При том, что снимки NASA и активность уфологов вызвали закономерный резонанс, никто не может предметно объяснить, с чем именно столкнулись астрономы. Удивляет исследователей прежде всего правильная форма и величина объекта, который попросту не может быть кораблём пришельцев.Также угол съёмки куба слишком неестественен и "кинематографичен", будто он не объёмный, а некая двухмерная проекция. Больший интерес обсуждению дал пользователь Beforeitsnews, рассказавший, что контактировал с инопланетянами из созвездия Плеяды.Пришельцы курсировали возле земного светила и грозились вызвать солнечный шторм, который на месяц отключит всю электронику. Отметим, что "Куб Боргов" появляется в Солнечной системе периодически, и наблюдали его также осенью 2017 года, когда никаких негативных последствий не произошло.