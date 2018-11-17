На снимках Антарктиды уфологи нашли огромный металлический диск





Поводом для бурных споров среди конспирологов послужили опубликованные в Сети фотографии южнополярного материка с высоты птичьего полёта. Неизвестный плоский объект частично скрыт за каменистой грядой, а также имеет круглую форму и светлую окантовку. Предположительно, в диаметре диск составляет не одну сотню метров, и изготовлен из тёмного металла.Необычная геометрическая форма насторожила уфологов, которые видят в объекте рукотворное изобретение. Исследователи думают, что таяние льдов Антарктиды открыло рухнувший космолёт, который мог пролежать на Земле долгие годы.С другой стороны, чёткость снимков не позволяет достоверно сказать, является ли "летающая тарелка" идеальным диском или на самом деле представляет собой обычную каменистую поверхность. Отметим, что Антарктида способствует не меньшему количеству теорий заговора, нежели космос и наблюдения НЛО.Так, в области Новая Швабия, на которую претендует Германия, Третий рейх якобы выстроил передовую военную базу. Подо льдами некоторые ищут затонувшую Атлантиду, а конспирологи - постройки космических пришельцев.