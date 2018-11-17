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Бывшая пассия Тимати Алена Шишкова оказалась в больнице под капельницей

Российская модель и бывшая пассия рэпера Тимати Алена Шишкова на днях оказалась на больничной койке под капельницей. После празднования своего 26 дня рождения девушка почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью. Поклонники думают, что у их кумира воспаление легких.
Бывшая пассия Тимати Алена Шишкова оказалась в больнице под капельницей

Не так давно Алена Шишкова получала поздравления с днем своего рождения, снимками она делилась со своими подписчиками в блоге Instagram. А после этого в ее stories появились сообщения о том, что она сейчас находится в одной из городских больниц, где ее лечат с помощью капельницы. На одном из снимков видно, что девушка дышит с помощь специального ингалятора. Что касается диагноза, то Шишкова его не рассекретила. Напомним, что ранее модель пережила удаление зубов мудрости и вынужденно села на диету из смузи и соков.

Читатели блога знаменитости переживают за нее, а кто-то написал, что это может быть бронхит или даже пневмония.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:47

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