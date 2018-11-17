Бывшая пассия Тимати Алена Шишкова оказалась в больнице под капельницей





Не так давно Алена Шишкова получала поздравления с днем своего рождения, снимками она делилась со своими подписчиками в блоге Instagram. А после этого в ее stories появились сообщения о том, что она сейчас находится в одной из городских больниц, где ее лечат с помощью капельницы. На одном из снимков видно, что девушка дышит с помощь специального ингалятора. Что касается диагноза, то Шишкова его не рассекретила. Напомним, что ранее модель пережила удаление зубов мудрости и вынужденно села на диету из смузи и соков.Читатели блога знаменитости переживают за нее, а кто-то написал, что это может быть бронхит или даже пневмония.