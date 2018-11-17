В московском метро были замечены девушка и живая лиса

На видеоролике можно увидеть, как лиса уверенно сидит на плече и напоминает воротник, а хозяйка придерживает животное с помощью поводка. Автор видеоролика отметил, что лисица вела себя смирно, но для собственной безопасности многие пассажиры соблюдали дистанцию. Многие были удивлены, что на животном отсутствовал намордник. Как отметил одни из пользователей: «Есть на Руси такие женщины, которые любят носить натуральный мех, но против убийства животных».Пост опубликован несколько дней назад, а посмотрели его уже более 4000 человек.