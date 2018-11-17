АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

В московском метро были замечены девушка и живая лиса

В Московском метро были замечены необычные пассажиры: девушка и лиса, которая сидела у хозяйки на плече. Один из очевидцев снял их на камеру и опубликовал в личном блоге Instagram.
В московском метро были замечены девушка и живая лиса

На видеоролике можно увидеть, как лиса уверенно сидит на плече и напоминает воротник, а хозяйка придерживает животное с помощью поводка. Автор видеоролика отметил, что лисица вела себя смирно, но для собственной безопасности многие пассажиры соблюдали дистанцию. Многие были удивлены, что на животном отсутствовал намордник. Как отметил одни из пользователей: «Есть на Руси такие женщины, которые любят носить натуральный мех, но против убийства животных».

Пост опубликован несколько дней назад, а посмотрели его уже более 4000 человек.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Привычка навёрстывать сон в выходные может
Актёр Евгений Сидихин стал в первый раз дедушкой
Обновленный Nissan Kicks потеснит китайские
Супруга Константина Хабенского опубликовала в
ФСБ получит новую фантастическую машину
Виктория Одинцова в честь 25-летия показала
Во втором сезоне «Простоквашино» у Печкина
Анна Семенович опубликовала в Instagram фото на
Эксперт рассказал о необычных функциях iPhone Xs
"Куб Боргов" вновь появился возле Солнца
В московском метро были замечены девушка и живая
На снимках Антарктиды уфологи нашли огромный
Бывшая пассия Тимати Алена Шишкова оказалась в
Huawei намерен обогнать Samsung по продажам
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших
Самая яркая галактика Вселенной поглощает своих
Григорий Лепс на новогоднем корпоративе
Новый планшет iPad Pro не прошел тест на прочность
Ученые рассказали о главных признаках высокого
Филипп Киркоров и Николай Басков чуть не
Джастин Лемиллер: На сексуальные фантазии
В Facebook Messenger появится совместный просмотр
Названы рекомендации диетологов против "пивного"
Аргентинскую подлодку San Juan нашли через год
Поклонники попросили Анну Цуканову-Котт заняться
Избитая дочка 63-летней супруги Гогена Солнцева
Астрономы: Речные каньоны на Марсе возникли из-за
Анастасия Квитко в Instagram показала маленький
Олег Газманов в Instagram сообщил о мобильной
В Москве локализовали пожар на
Просмотреть все новости