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Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
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Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Не все звезды, добиваясь популярности, прошли трудный путь восхождения по карьерной лестнице. Эксперты портала «Дни24» изучили судьбы актеров и составили ТОП-10 знаменитостей, случайно ставших известными.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Мел Гибсон
Обладатель двух «Оскаров», хоть и участвовал в небольших постановках, серьезно не задумывался о карьере актера. Однажды, друг попросил Гибсона, с полученными в драке синяками, сходить с ним на кинопробы. Человека с подбитым лицом заметил режиссер и понял, что перед ним стоит герой, описанный в сценарии. Будущую звезду пригласили на кастинг и в итоге дали главную роль в картине «Безумный Макс», прославившей его на весь мир.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Джейсон Стэтхэм
Долгое время актер профессионально занимался спортом. Уже в 12 лет в составе сборной Британии он участвовали в Олимпиаде. Позже начал зарабатывать на продаже парфюмерии и украшений. Стэтхэма заметил представитель модельного агентства, а потом и режиссер Гай Ричи, открывший ему двери в мир кино.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Тони Брэкстон
Девушка из религиозной семьи планировала стать учительницей. Стоя в очереди на заправки, Брэкстон напевала знакомую мелодию. Ее талант заметил музыкальный агент и пригласил несостоявшегося педагога на прослушивание.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Ченнинг Татум
В детстве Татум увлекался кунг-фу, легкой атлетикой и другими видами спорта, но учебу в колледже бросил. В поисках своего признания он работал брокером, строителем, продавцом и стриптизером. Благодаря последней профессии актер получил роль в фильме «Шаг вперед».
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Эванджелин Лилли
Уроженка Канады не думала о карьере актрисы, трудясь стюардессой в компании Air Canda. Возвращаясь домой, Лилли привлекла внимание рекрутера модельного агентства. После нескольких незначительный ролей восходящей звезде предложили сыграть в культовом сериале «Остаться в живых».
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Памела Андерсон
Самая яркая героиня из «Спасателей Малибу» работала инструктором по фитнесу в Ванкувере. Слава настигла звезду, когда компания по производству пива нарядила ее в обтягивающую футболку с броским логотипом и отправила на футбольный матч. После игры Андерсон засыпали предположениями о фотосессиях и съемках в кино.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Харрисон Форд
Артисту не везло в Голливуде, поэтому он оставил кино и стал плотником. Однажды фактурного парня заметил режиссер фильма «Американские граффити», съемки в котором сделали Форда популярным и востребованным.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Джонни Депп
Звезда «Пиратов Карибского моря» увлекался роком и играл в группах The Kids и P. В 20 лет музыкант женился на гримерше киностудии. Лори Жан Эллисон познакомила супруга с Николасом Кейджем, который помог ему получить роль в «Кошмаре на улице Вязов». С тех пор он занялся актерской карьерой.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Мэрилин Монро
Норма Джоан Мортенсон работала на военном заводе, на который приехал фотограф из газеты YANK. Так притягательная сотрудница простого предприятия попала на обложку, стала популярна, сменила образ и начала сниматься в кино под псевдонимом Монро.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Ален Делон
Родители отправили сына, не тянувшегося к знаниям, учиться профессии колбасника. Сначала он работал в лавке Лей-ле-Роз, а затем в Париже. В 1953 году он поступил на службу в десантные войска морской пехоты, окончил курсы радистов, а после демобилизации устроился в пивной паб официантом.
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей

Через три года Делону предложили контракт в Голливуде, но режиссер Ивом Аллегре уговорил его остаться во Франции, предоставив возможность сделать карьеру актера.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 12:27

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