Самая яркая галактика Вселенной поглощает своих "соседей"





Галактика под названием W2246-0526 была зафиксирована телескопом NASA ещё в 2015 году. Её расстояние от Земли равно 12,4 млрд световых лет, поэтому современные астрономы наблюдают в объекте картину Вселенной в её десятой части развития. Подобные галактики с чёрной дырой в центре, поглощающей светящиеся структуры, зовутся квазарами. Сверхъяркости W2246-0526 способствуют материалы, которые она "крадёт" у "соседей".Блеск обеспечивают не только звёзды, но также скопления пыли и газа вокруг центральной чёрной дыры, что в 4 млрд массивнее Солнца. Также светило в 350 трлн раз более тусклое по сравнению с квазаром, хотя тот не является самым крупным во Вселенной.Благодаря телескопу ALMA астрономы наблюдают в W2246-0526 следы пыли, которую выталкивают 3 меньшие галактики. Поскольку все они в совокупности имеют количество материала, равное старшей "соседке", остаётся неизвестным, будет ли поглощение абсолютным.Гравитация квазара настолько велика, что вещество поглощается невероятно быстро. Оно нагревается до миллионов градусов Цельсия, и от этого пыль и газ демонстрируют сверхъяркое свечение.