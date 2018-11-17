Григорий Лепс на новогоднем корпоративе заработает 9 миллионов рублей





Группа “Ленинград” занимает второе место в рейтинге и согласна порадовать своими композициями публику почти за 8 миллионов рублей. Кроме того, глава агентства Олег Давыдов упомянул об Ольге Бузовой, которая может запросить 2 миллиона рублей, но ее услуги в качестве ведущей праздника обойдутся дороже.Также многие компании желают видеть на своих мероприятиях российских футболистов после ЧМ-2018. Артем Дзюба неоднократно получает такие предложения, однако отказывается от работы на частных праздниках за высокие гонорары.