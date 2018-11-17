АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших известными знаменитостей
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Григорий Лепс на новогоднем корпоративе заработает 9 миллионов рублей

Сотрудники Event-агентства озвучили гонорары звезд во время новогодних корпоративов, которые уже будут проходить в декабре. Григорий Лепс после своего выступления перед зрителями заработает 9 миллионов рублей.
Григорий Лепс на новогоднем корпоративе заработает 9 миллионов рублей

Группа “Ленинград” занимает второе место в рейтинге и согласна порадовать своими композициями публику почти за 8 миллионов рублей. Кроме того, глава агентства Олег Давыдов упомянул об Ольге Бузовой, которая может запросить 2 миллиона рублей, но ее услуги в качестве ведущей праздника обойдутся дороже.

Также многие компании желают видеть на своих мероприятиях российских футболистов после ЧМ-2018. Артем Дзюба неоднократно получает такие предложения, однако отказывается от работы на частных праздниках за высокие гонорары.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали ТОП-10 случайно ставших
Самая яркая галактика Вселенной поглощает своих
Григорий Лепс на новогоднем корпоративе
Новый планшет iPad Pro не прошел тест на прочность
Ученые рассказали о главных признаках высокого
Филипп Киркоров и Николай Басков чуть не
Джастин Лемиллер: На сексуальные фантазии
В Facebook Messenger появится совместный просмотр
Названы рекомендации диетологов против "пивного"
Аргентинскую подлодку San Juan нашли через год
Поклонники попросили Анну Цуканову-Котт заняться
Избитая дочка 63-летней супруги Гогена Солнцева
Астрономы: Речные каньоны на Марсе возникли из-за
Анастасия Квитко в Instagram показала маленький
Олег Газманов в Instagram сообщил о мобильной
В Москве локализовали пожар на
Пришельцы использовали эффект клоакинга для
Магниточувствительная электронная кожа даст
Студент из Перчейза обнаружил в своем
Ученые: Развалины Атлантиды были найдены на юге
Москвичке пробили основание черепа во время
Ани Лорак рассказала о своих отношения с
Ольга Бузова была гостьей на шоу «Вечерний Ургант»
Ученые: Печень запускает процессы пищеварения под
Лена Хромина выложила первые фото со свадьбы
Новая супруга Сергея Шнурова Ольга Абрамова
Ксения Собчак заплакала, когда узнала, что у нее
Актёр "Квартета И" поделился видео в Instagram ,
Никита Джигурда и Марина Анисина признаны
Александр Малинин рассказал о сложном
Просмотреть все новости