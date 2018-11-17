Новый планшет iPad Pro не прошел тест на прочность





Специалист провел тест на прочность нового планшетного компьютера и опубликовал видеозапись эксперимента на своей странице в YouTube. Он проверил качество защитного стекла и как устройство перенесет нагревание экрана. Для этого эксперт царапал дисплей канцелярским ножом и поджигал его зажигалкой. Никаких нареканий по данному поводу у блогера не было — в данном отношении гаджет не отличается от остальных на рынке. А вот тест на изгиб руками iPad Pro провалил.На опубликованной видеозаписи видно, что JerryRigEverything приложил не самые большие усилия и планшетный компьютер переломился пополам. Эксперты отмечают, что разработчики пожертвовали прочностью, чтобы сделать устройство ультратонким. Если использовать гаджет только в домашних условиях, то данный факт не вызовет значительных неудобств, хотя на него можно элементарно сесть. Те, кто постоянно носит iPad Pro с собой, следует помнить об этом недостатке устройства.iPad Pro с безрамочным экраном был представлен 30 октября. В новом гаджете разработчики убрали кнопку «домой», но добавили Face ID. Стоимость самой дешевой версии планшета с 11-дюймовым дисплеем составляет 66 тысяч рублей.