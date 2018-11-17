Новый планшет iPad Pro не прошел тест на прочность
Блогер JerryRigEverything заявил, что новый планшет iPad Pro не прошел тест на прочность. Он смог его сломать пополам голыми руками.
Специалист провел тест на прочность нового планшетного компьютера и опубликовал видеозапись эксперимента на своей странице в YouTube. Он проверил качество защитного стекла и как устройство перенесет нагревание экрана. Для этого эксперт царапал дисплей канцелярским ножом и поджигал его зажигалкой. Никаких нареканий по данному поводу у блогера не было — в данном отношении гаджет не отличается от остальных на рынке. А вот тест на изгиб руками iPad Pro провалил.
На опубликованной видеозаписи видно, что JerryRigEverything приложил не самые большие усилия и планшетный компьютер переломился пополам. Эксперты отмечают, что разработчики пожертвовали прочностью, чтобы сделать устройство ультратонким. Если использовать гаджет только в домашних условиях, то данный факт не вызовет значительных неудобств, хотя на него можно элементарно сесть. Те, кто постоянно носит iPad Pro с собой, следует помнить об этом недостатке устройства.
iPad Pro с безрамочным экраном был представлен 30 октября. В новом гаджете разработчики убрали кнопку «домой», но добавили Face ID. Стоимость самой дешевой версии планшета с 11-дюймовым дисплеем составляет 66 тысяч рублей.
Специалист провел тест на прочность нового планшетного компьютера и опубликовал видеозапись эксперимента на своей странице в YouTube. Он проверил качество защитного стекла и как устройство перенесет нагревание экрана. Для этого эксперт царапал дисплей канцелярским ножом и поджигал его зажигалкой. Никаких нареканий по данному поводу у блогера не было — в данном отношении гаджет не отличается от остальных на рынке. А вот тест на изгиб руками iPad Pro провалил.
На опубликованной видеозаписи видно, что JerryRigEverything приложил не самые большие усилия и планшетный компьютер переломился пополам. Эксперты отмечают, что разработчики пожертвовали прочностью, чтобы сделать устройство ультратонким. Если использовать гаджет только в домашних условиях, то данный факт не вызовет значительных неудобств, хотя на него можно элементарно сесть. Те, кто постоянно носит iPad Pro с собой, следует помнить об этом недостатке устройства.
iPad Pro с безрамочным экраном был представлен 30 октября. В новом гаджете разработчики убрали кнопку «домой», но добавили Face ID. Стоимость самой дешевой версии планшета с 11-дюймовым дисплеем составляет 66 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:07