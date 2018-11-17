Филипп Киркоров и Николай Басков чуть не подрались на шоу Малахова из-за игрушек Хрюши и Степашки





Король эстрады решил, что они порадуют его наследников, а певцу эти презенты не слишком нужны, потому что у него нет детей. Экс-ведущая “Спокойной ночи, малыши!” даже не ожидала, что Киркоров и Басков так трепетно относятся к персонажам из их детства.Также ведущая рассказала журналистам, что юные зрители не любят, когда ее коллеги слишком часто меняются в программе. Им может понравиться Михаил Пореченков, но пока рано говорить о таких прогнозах. Сейчас дети стали избалованными из-за доступа к ПК и технологиям, так что требуется много усилий, чтобы завоевать их внимание.