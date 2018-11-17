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Филипп Киркоров и Николай Басков чуть не подрались на шоу Малахова из-за игрушек Хрюши и Степашки

Новый выпуск шоу Малахова был посвящен дню рождения Николая Баскова. Вот только Филипп Киркоров и его коллега чуть не подрались друг с другом из-за игрушек Хрюши и Степашки, подаренных имениннику Татьяной Веденеевой.
Филипп Киркоров и Николай Басков чуть не подрались на шоу Малахова из-за игрушек Хрюши и Степашки

Король эстрады решил, что они порадуют его наследников, а певцу эти презенты не слишком нужны, потому что у него нет детей. Экс-ведущая “Спокойной ночи, малыши!” даже не ожидала, что Киркоров и Басков так трепетно относятся к персонажам из их детства.

Также ведущая рассказала журналистам, что юные зрители не любят, когда ее коллеги слишком часто меняются в программе. Им может понравиться Михаил Пореченков, но пока рано говорить о таких прогнозах. Сейчас дети стали избалованными из-за доступа к ПК и технологиям, так что требуется много усилий, чтобы завоевать их внимание.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:53

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