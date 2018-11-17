Ученые рассказали о главных признаках высокого интеллекта





Кроме того, на высокий интеллект человека указывает любовь к музыке. По мнению психологов, приверженность одному стилю или конкретному исполнителю указывает на хороший вкус, который свойственен интеллектуалам. Отмечается, что дети, которые в раннем возрасте испытывают тягу к музыке, также хорошо справляются с точными науками.По словам ученых, старшие дети обладают более высоким интеллектом. С чем связана данная тенденция - специалисты не определили. Версию генетических проблем они опровергли сразу, поскольку это касается и полностью здоровых детей.Во время исследования эксперты установили, что высокий интеллект чаще встречается у худощавых людей. Им свойственно тратить больше времени на образование. Также отмечается, что высокие способности к обучению имеют и любители животных. Ученые отмечают, что также наблюдается взаимосвязь между высоким интеллектом и кормлением грудью в раннем возрасте. Кроме того, выше уровень интеллекта наблюдается у левшей, но с чем это связано специалисты не выяснили.