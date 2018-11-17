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Избитая дочка 63-летней супруги Гогена Солнцева вышла на связь

63-летняя Екатерина Терешкович на глазах всей страны приревновала дочь Полину Давыдову к мужу и избила ее.

Полина после этого долго не выходила на связь и многие даже заволновались. Накануне Давыдова всё же решила высказаться по поводу той дикой ситуации.

Избитая дочка 63-летней супруги Гогена Солнцева вышла на связь

На программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» жена Гогена Солнцева Екатерина хотела помириться с ним, однако Гоген стал подозревать её в измене. Также Солнцев вычислил мужчину, с которым, по его мнению, ему изменяла его возлюбленная.

Пока бывший участник Дома-2 пребывал в ссоре с Катей, он успел помириться с ее дочкой. Но Екатерина, в свою очередь, приревновала Полину к мужу и в студии избила ее. У Полины травмы лица и также выбит зуб.

Накануне Гоген в Инстаграме от её лица написал пост.

Избитая дочка 63-летней супруги Гогена Солнцева вышла на связь

Надо сказать, что Полина — не единственный человек, кто пострадал от рук Терешкович. Получила и мама Гогена, которая не сможет смириться с его выбором. Кстати, знаменитый продюсер Андрей Разин выразил сомнение по поводу психического здоровья Катерины и пожаловался на неё в прокуратуру.

Избитая дочка 63-летней супруги Гогена Солнцева вышла на связь

«Я отправил запрос министру здравоохранения России Веронике Скворцовой о вменяемости этой гражданки. Одновременно я обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту избиения 63-летней гражданкой Екатериной Терешкович двух человек на передаче российского канала», — пишет Разин в Инстаграме.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:57

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