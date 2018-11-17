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Поклонники попросили Анну Цуканову-Котт заняться съемками “Мажора-4”

Клип актрисы для Сати Казановой “Ладони Парижа” вызвал ажиотаж среди поклонников. Они были восхищены режиссерскими способностями Анны Цукановой-Котт, попросив ее заняться съемками “Мажора-4”.
Поклонники попросили Анну Цуканову-Котт заняться съемками “Мажора-4”

Звезда тоже принимала участие в этом проекте, сыграв роль дочери олигарха Нины, ставшей потом супругой Евгения Аверьянова. Она имеет большой опыт в создании сериалов, так что может стать не только актрисой, но и режиссером.

Зрители смогли увидеть третий сезон и оценили талант Анны Цукановой-Котт, но конец вызвал у многих людей бурную реакцию. История главных персонажей завершилась трагедией, а авторы сериала пока не ответили, вернуться ли они в новый сезон.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:00

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