Поклонники попросили Анну Цуканову-Котт заняться съемками “Мажора-4”





Звезда тоже принимала участие в этом проекте, сыграв роль дочери олигарха Нины, ставшей потом супругой Евгения Аверьянова. Она имеет большой опыт в создании сериалов, так что может стать не только актрисой, но и режиссером.Зрители смогли увидеть третий сезон и оценили талант Анны Цукановой-Котт, но конец вызвал у многих людей бурную реакцию. История главных персонажей завершилась трагедией, а авторы сериала пока не ответили, вернуться ли они в новый сезон.