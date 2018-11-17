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Анастасия Квитко в Instagram показала маленький черный купальник

Знаменитая российская фотомодель Анастасия Квитко в своем блоге Instagram разместила снимок, где она демонстрирует маленький черный купальник. Поклонники оценили фигуру кумира.

Анастасия Квитко в Instagram показала маленький черный купальник

На фотографии Анастасия Квитко позирует в черном купальнике, который пользователи окрестили как «самый маленький бикини». Девушка разместилась на стуле в полуобороте, а взгляд отвела в сторону от объектива фотокамеры. Под постом модель лишь указала бренд изделия.

Читатели блога Квитко были приятно удивлены фигурой, отмечая ее округлые бедра и пышную грудь. За короткий отрезок времени пост набрал 226 000 отметок «Нравится».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:50

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