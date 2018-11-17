Анастасия Квитко в Instagram показала маленький черный купальник





На фотографии Анастасия Квитко позирует в черном купальнике, который пользователи окрестили как «самый маленький бикини». Девушка разместилась на стуле в полуобороте, а взгляд отвела в сторону от объектива фотокамеры. Под постом модель лишь указала бренд изделия.Читатели блога Квитко были приятно удивлены фигурой, отмечая ее округлые бедра и пышную грудь. За короткий отрезок времени пост набрал 226 000 отметок «Нравится».