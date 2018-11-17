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В Москве локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Министерстве энергетики России сообщили, что спасатели локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Возгоранию был присвоен третий номер сложности. На месте работали более 160 пожарных.
В Москве локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе


На данный момент к заводу едет лаборатория УМЛК для замера вредных веществ в воздухе. По состоянию на 08:20 возгорание было локализовано, проводится проливка.

Сигнал о происшествии спасателям поступил 17 ноября в 07:21. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения технологического процесса. На заводе загорелась печь установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. Пожарным удалось не допустить распространение огня на другие объекты. В результате инцидента никто не пострадал.



 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:33

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