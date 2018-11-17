Магниточувствительная электронная кожа даст человеку сверхспособности





Разработчики во главе с Гилбертом Бермудезом сравнивают искусственную кожу с аналогом компаса. Изготовили её из сверхтонкого серебряного полимера с сенсорами геомагнитных полей Земли, работающими в диапазоне 40-60 микротесла. К примеру, магнит на холодильнике обладает в тысячу раз большей мощностью.Ранние разработки э-кожи нуждались во внешних магнитах, однако новая напрямую взаимодействует с полем, постоянно показывая ориентацию человека в пространстве. Каждое движение оцифровывается для виртуальных действий. Так, на демонстрации учёные показали, как управляют компьютерной пандой на экране с помощью электронной кожи.Вне лаборатории подопытный ощущает высокое напряжение, указывающее на север, или низкое южное. С э-кожей на пальце доброволец без подсказок двигался в разных направлениях, ориентируясь лишь на внутренний компас. Бермудез считает, что такая чувствительность к магнитному полю может помочь людям, страдающим дезориентацией, к примеру, с болезнью Альцгеймера.