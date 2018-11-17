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Студент из Перчейза обнаружил в своем университете алтарь Дэнни де Вито

Студент из Перчейза, штат Нью-Йорк поделился со своими подписчиками в блоге Twitter информацией о том, что обнаружил «секретную комнату» в здании своего университета. Там он увидел алтарь с подношениями известному американскому актеру Дэнни де Вито. Однако большинство учащихся осудили молодого человека за алчность.
Студент из Перчейза обнаружил в своем университете алтарь Дэнни де Вито

По словам автора публикации, про данный жертвенник он слышал давно от своих приятелей, и в какой-то момент они рассказали ему точное место его расположения. Оно оказалось в ванной комнате за дверью с полотенцами. В небольшом помещении он увидел образ актера, сделанный из картона, а неподалеку лежали подушки, бутылки и записка со словами «для святого Дэнни». Почти 500000 человек поставили посту «лайк», а 150000 тыс. поделились с друзьями.
Как только о находке узнали представители руководства колледжа, помещение плотно замуровали. А выпускники расценили «рассекречивание» тайного места, как погоню за славой в Сети.



 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:05

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