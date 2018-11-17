Студент из Перчейза обнаружил в своем университете алтарь Дэнни де Вито





По словам автора публикации, про данный жертвенник он слышал давно от своих приятелей, и в какой-то момент они рассказали ему точное место его расположения. Оно оказалось в ванной комнате за дверью с полотенцами. В небольшом помещении он увидел образ актера, сделанный из картона, а неподалеку лежали подушки, бутылки и записка со словами «для святого Дэнни». Почти 500000 человек поставили посту «лайк», а 150000 тыс. поделились с друзьями.Как только о находке узнали представители руководства колледжа, помещение плотно замуровали. А выпускники расценили «рассекречивание» тайного места, как погоню за славой в Сети.