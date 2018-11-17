Ученые: Развалины Атлантиды были найдены на юге Испании





Ученые заметили стены гавани, которые расположились рядом с древним городом. Часть сооружений уже была изучена раньше, а также эксперты опровергли теорию, что они принадлежали Риму и Греции. Оказалось, что объекты построила неизвестная цивилизация 10000 лет назад.Кроме того, на территории страны в древности располагались 15 городов, где жили люди. Атлантида могла находиться на Иберийском полуострове, и была уничтожена водой после землетрясения, разрушившего 80-метровые укрепления, о чем писал в своих трудах Платон.