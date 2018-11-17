Ученые: Развалины Атлантиды были найдены на юге Испании
Сотрудники Merlin Burrows после просмотра спутниковых снимков сделали новое открытие. Они нашли развалины Атлантиды на юге Испании, собираясь провести дальнейшие исследования на месте.
Ученые заметили стены гавани, которые расположились рядом с древним городом. Часть сооружений уже была изучена раньше, а также эксперты опровергли теорию, что они принадлежали Риму и Греции. Оказалось, что объекты построила неизвестная цивилизация 10000 лет назад.
Кроме того, на территории страны в древности располагались 15 городов, где жили люди. Атлантида могла находиться на Иберийском полуострове, и была уничтожена водой после землетрясения, разрушившего 80-метровые укрепления, о чем писал в своих трудах Платон.
Ученые заметили стены гавани, которые расположились рядом с древним городом. Часть сооружений уже была изучена раньше, а также эксперты опровергли теорию, что они принадлежали Риму и Греции. Оказалось, что объекты построила неизвестная цивилизация 10000 лет назад.
Кроме того, на территории страны в древности располагались 15 городов, где жили люди. Атлантида могла находиться на Иберийском полуострове, и была уничтожена водой после землетрясения, разрушившего 80-метровые укрепления, о чем писал в своих трудах Платон.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:51