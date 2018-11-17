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Ани Лорак рассказала о своих отношения с мужчинами в выпуске "Голос. Перезагрузка"

Ани Лорак, сорокалетняя певица, развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу. О своих отношениях с мужчинами она рассказала в очередном выпуске проекта "Голос. Перезагрузка", который транслируется на Первом канале.
Ани Лорак рассказала о своих отношения с мужчинами в выпуске "Голос. Перезагрузка"


Ани Лорак на проекте "Голос" была в составе жюри, которое во время прослушиваний набирало в команду артистов, участвующих в соревнованиях 7 сезона. Часто несколько судей выбирают одного исполнителя, за которого приходится бороться, так как каждый пытается заполучить талант в свою команду.

Такая ситуация произошла между Константином Меладзе и Ани Лорак. София Легран, участница из Сочи, вышедшая на сцену и исполнившая песню "Love me again" Джона Ньюмана, покорила своим голосом весь состав судей. Но Сергей Шнуров и Баста по неизвестным причинам не вступили в борьбу за исполнительницу в отличие от Ани Лорак и Константина Меладзе.

Звезда искренне восхищалась низким голосом участницы, но Меладзе не захотел сдаваться, пытаясь забрать Софию Ленгран в свою команду на проекте. Ани Лорак отметила, что мужчины хоть и красиво говорят, но редко исполняют обещанное, упомянув о своем жизненном опыте.

София долго сомневалась, а в итоге ушла в состав команды к Сергею Шнурову, заявившему, что с ним она может и не одержать победы в данном конкурсе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 09:35

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