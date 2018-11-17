Ольга Бузова была гостьей на шоу «Вечерний Ургант»





Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова «путешествует» по самым рейтинговым шоу отечественного телевидения: на днях она стала гостьей Андрея Малахова, а накануне побывала у «Вечернего Урганта».Зрители тут же предположили, что Бузова скупила оптом телевизионное время в самых популярных шоу на главных каналах РФ.Помимо Ольги, в пятничном номере программы Ивана Урганта приняли участие главные герои нового сериала «Звоните ДиКаприо» и легендарная группа «Браво».Пользователи предполагают, что из-за «некачественных» гостей программе «Вечерний Ургант» грозит скорое забвение. Также хейтеры возмущены способностью Ольги Бузовой пролезать во все популярные программы, но многие объясняют это предстоящим грандиозным шоу певицы в «Крокус Сити».Кое-кто даже предложил скинуться деньгами, чтобы заплатить Бузовой и никогда ее больше не видеть.