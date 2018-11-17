Ученые: Печень запускает процессы пищеварения под воздействием запахов еды





Они решили провести эксперимент, на протяжении которого наблюдали за грызунами, воспринимающими вид пищи и ее аромат 5 минут. Оказалось, что в это время сразу активизировались нейронные пути xbp1 и mTOR, помогающие печени усваивать аминокислоты во время пищеварения.Ученые отметили, что открытие поможет им выяснить связь между ожирением и диабетом. Пока они собираются продолжить исследования, чтобы выяснить, как белковые соединения влияют на выработку инсулина.