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Ученые: Печень запускает процессы пищеварения под воздействием запахов еды

Немецкие ученые выяснили, что запахи еды взаимосвязаны с процессами пищеварения в печени. Орган после их запуска сразу начинает подготовку организма к поступлению питательных веществ.
Ученые: Печень запускает процессы пищеварения под воздействием запахов еды

Они решили провести эксперимент, на протяжении которого наблюдали за грызунами, воспринимающими вид пищи и ее аромат 5 минут. Оказалось, что в это время сразу активизировались нейронные пути xbp1 и mTOR, помогающие печени усваивать аминокислоты во время пищеварения.

Ученые отметили, что открытие поможет им выяснить связь между ожирением и диабетом. Пока они собираются продолжить исследования, чтобы выяснить, как белковые соединения влияют на выработку инсулина.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:16

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