Лена Хромина выложила первые фото со свадьбы
Экс-участница «Дома-2» Лена Хромина объявила о своей свадьбе 15 ноября, а вчера уже опубликовала первые фото и комментарии к этому событию.
Лена раскрыла имя своего избранника, им оказался Михаил Александров – бывший ухажер Хроминой. Напомним, что Миша и Лена встречались еще до ее участия в телестройке.
Накануне Лена продемонстрировала свидетельство о браке и рассказала, что свадебное торжество будет проходить в Доминикане со всеми сопутствующими атрибутами и мероприятиями, включая девичник и мальчишник.
Сейчас Лену и Михаила поздравляют их друзья и поклонники и даже «домовский» бой-френд Саймон Марданшин поздравил молодоженов.
После ухода с проекта Лена старается избегать рассказов о своей личной жизни, и обегает свое счастье от посторонних глаз.
Лена раскрыла имя своего избранника, им оказался Михаил Александров – бывший ухажер Хроминой. Напомним, что Миша и Лена встречались еще до ее участия в телестройке.
Накануне Лена продемонстрировала свидетельство о браке и рассказала, что свадебное торжество будет проходить в Доминикане со всеми сопутствующими атрибутами и мероприятиями, включая девичник и мальчишник.
Сейчас Лену и Михаила поздравляют их друзья и поклонники и даже «домовский» бой-френд Саймон Марданшин поздравил молодоженов.
После ухода с проекта Лена старается избегать рассказов о своей личной жизни, и обегает свое счастье от посторонних глаз.