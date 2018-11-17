Лена Хромина выложила первые фото со свадьбы

Лена раскрыла имя своего избранника, им оказался Михаил Александров – бывший ухажер Хроминой. Напомним, что Миша и Лена встречались еще до ее участия в телестройке.Накануне Лена продемонстрировала свидетельство о браке и рассказала, что свадебное торжество будет проходить в Доминикане со всеми сопутствующими атрибутами и мероприятиями, включая девичник и мальчишник.Сейчас Лену и Михаила поздравляют их друзья и поклонники и даже «домовский» бой-френд Саймон Марданшин поздравил молодоженов.После ухода с проекта Лена старается избегать рассказов о своей личной жизни, и обегает свое счастье от посторонних глаз.