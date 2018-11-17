Новая супруга Сергея Шнурова Ольга Абрамова запрещает ему общаться с рэпером Pharaoh





Канал “Двойная сплошная” опубликовал информацию, что она контролирует общение артиста с друзьями и сужает их круг. Недавно Ольга Абрамова предположительно поговорила с рэпером, попросив его больше не связываться с Сергеем Шнуровым.Сам лидер “Ленинграда” не комментирует поведение молодой супруги, любящей читать ему стихи. Пока она положительно относится к встречам исполнителя с Алексеем Венедиктовым и Александром Невзоровым, а сам он опубликовал в Instagram фото с творческими личностями.