Актёр "Квартета И" поделился видео в Instagram , на котором респевается Александр Градский
Александр Демидов, актёр "Квартета И" поделился с публикой видео в Instagram, на котором Александр Градский распевается. Композитор пришёл на концерт "Квартета И".
На этом видео, появившемся в Instagram на странице Александра Демидова, заснята распевка Александра Градского перед началом юбилейного концерта театра, посвященного 25-летию "Квартета И".
Во время съёмки этого видеоролика композитор Градский также успевал делать указания организаторам мероприятия. Демидов восхитился не только талантом Александра Градского, а ещё и тем, что композитор уже в 4 раз стал отцом. Композитору исполнилось семьдесят лет.
Он исполнил в финале концерта песню "Как молоды мы были", а в это время на экране мелькали кадры с участием ещё молодых актёров.
На этом видео, появившемся в Instagram на странице Александра Демидова, заснята распевка Александра Градского перед началом юбилейного концерта театра, посвященного 25-летию "Квартета И".
Во время съёмки этого видеоролика композитор Градский также успевал делать указания организаторам мероприятия. Демидов восхитился не только талантом Александра Градского, а ещё и тем, что композитор уже в 4 раз стал отцом. Композитору исполнилось семьдесят лет.
Он исполнил в финале концерта песню "Как молоды мы были", а в это время на экране мелькали кадры с участием ещё молодых актёров.
ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 08:42