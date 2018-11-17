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Актёр "Квартета И" поделился видео в Instagram , на котором респевается Александр Градский

Александр Демидов, актёр "Квартета И" поделился с публикой видео в Instagram, на котором Александр Градский распевается. Композитор пришёл на концерт "Квартета И".

Актёр "Квартета И" поделился видео в Instagram , на котором респевается Александр Градский

На этом видео, появившемся в Instagram на странице Александра Демидова, заснята распевка Александра Градского перед началом юбилейного концерта театра, посвященного 25-летию "Квартета И".

Во время съёмки этого видеоролика композитор Градский также успевал делать указания организаторам мероприятия. Демидов восхитился не только талантом Александра Градского, а ещё и тем, что композитор уже в 4 раз стал отцом. Композитору исполнилось семьдесят лет.

Он исполнил в финале концерта песню "Как молоды мы были", а в это время на экране мелькали кадры с участием ещё молодых актёров.



 
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ШоуБиз
Добавил: Зверева Кристина Сегодня, 08:42

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