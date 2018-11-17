АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Никита Джигурда и Марина Анисина признаны единственными наследниками состояния Людмилы Браташ

Журналисты узнали о решении Кунцевского суда Москвы. Никита Джигурда и Марина Анисина признаны единственными наследниками состояния Людмилы Браташ.
Никита Джигурда и Марина Анисина признаны единственными наследниками состояния Людмилы Браташ

Иск родственницы покойной бизнесвумен Светланы Романовой, пытающейся доказать, что звездная семья является недостойными наследниками, был отклонен. Кроме того, родственница тоже не была указана в завещании Браташ.

Никита Джигурда и его избранница Марина Анисина кроме миллионного состояния получили элитную недвижимость в столице и Париже, а также могут пользоваться счетами в банках за границей, где лежит 800 миллионов рублей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Москвичке пробили основание черепа во время
Ани Лорак рассказала о своих отношения с
Ольга Бузова была гостьей на шоу «Вечерний Ургант»
Ученые: Печень запускает процессы пищеварения под
Лена Хромина выложила первые фото со свадьбы
Новая супруга Сергея Шнурова Ольга Абрамова
Ксения Собчак заплакала, когда узнала, что у нее
Актёр "Квартета И" поделился видео в Instagram ,
Никита Джигурда и Марина Анисина признаны
Александр Малинин рассказал о сложном
Актриса Скарлетт Йоханссон появилась на
В Челябинской области появилась первая в мире
Робота TIAGo научили убираться в туалете
Стартовали продажи смартфона OnePlus 6T в
Торчащие из-под брюк стринги Дженнифер Лопес
Audi планирует выпускать версию R8 с силовым
Королева Иордании вышла на публику в костюме
Анфиса Чехова выпустит собственный сборник стихов
FAW сделала из Toyota Crown премиальный
Ученые: Лекарства не стоит смешивать с этими
Стефания Маликова появилась в обрезанных джинсах
В Японии обнаружили утерянный мультфильм про
Компания Audi представила удлинённый седан A6L
Ученые назвали худший год в истории человечества
Джим Керри в Twitter зашифровал непристойное
В Сети на продажу выставлен уникальный автомобиль
Врио главы Липецкой области заявил студентам: Это
DARPA разрабатывает аэростаты, способные
Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44
В России стартовали продажи игровых мониторов
Просмотреть все новости