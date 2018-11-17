Никита Джигурда и Марина Анисина признаны единственными наследниками состояния Людмилы Браташ
Журналисты узнали о решении Кунцевского суда Москвы. Никита Джигурда и Марина Анисина признаны единственными наследниками состояния Людмилы Браташ.
Иск родственницы покойной бизнесвумен Светланы Романовой, пытающейся доказать, что звездная семья является недостойными наследниками, был отклонен. Кроме того, родственница тоже не была указана в завещании Браташ.
Никита Джигурда и его избранница Марина Анисина кроме миллионного состояния получили элитную недвижимость в столице и Париже, а также могут пользоваться счетами в банках за границей, где лежит 800 миллионов рублей.
Иск родственницы покойной бизнесвумен Светланы Романовой, пытающейся доказать, что звездная семья является недостойными наследниками, был отклонен. Кроме того, родственница тоже не была указана в завещании Браташ.
Никита Джигурда и его избранница Марина Анисина кроме миллионного состояния получили элитную недвижимость в столице и Париже, а также могут пользоваться счетами в банках за границей, где лежит 800 миллионов рублей.