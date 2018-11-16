В Японии обнаружили утерянный мультфильм про предка Микки Мауса





Как сообщает 84-летний житель Японии, он приобрёл плёнку с мультфильмом в детстве. Тогда ему пришлось заплатить сумму, эквивалентную нынешним четырём долларам, но уровень жизни в послевоенной стране был невысоким, потому ценность покупки в его личных ощущениях тогда была значительной. Теперь же, когда прошло несколько десятилетий, её стоимость намного возросла, особенно в историческом и культурном плане. Коллекционер счастлив, что именно он смог открыть ещё одну утерянную страницу мультипликации студии Disney.По словам исследователя, изначально картина называлась "Ноздря в ноздрю" и рассказывала о двух путниках в телеге, запряжённой лошадьми, но попав в его страну, её сократили с пяти до двух минут, урезав часть сюжета и переименовав серию в "Манга о шустром Микки". Специалисты уже изучили материал и подтвердили, мультфильм действительно про предка Микки Мауса и датируется 1928 годом.