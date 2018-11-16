Врио главы Липецкой области заявил студентам: Это не цены высокие, это вы мало зарабатываете





Подобную психологию Артамонов назвал иждивенческой и призвал студентов меньше рассчитывать на помощь из госбюджета.По информации участников встречи, «все были в шоке от того, что говорил губернатор».По официальным данным, Игорь Артамонов за 2017 год наработал более 130 миллионов рублей, а его жена – 9 миллионов. Среди имущества четы зарегистрированы две квартиры, дача с участком в 3000 квадратных метров, а также автомобили Porsche Panamera, Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.