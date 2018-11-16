Врио главы Липецкой области заявил студентам: Это не цены высокие, это вы мало зарабатываете
Большой общественный резонанс вызвало заявление временно исполняющего обязанности главы Липецкой области Игоря Артамонова. Чиновник, которого цитирует портал LipetskNews, во время встречи со студентами Елецкого госуниверситета заявил, что «это не цены высокие, это вы мало зарабатываете».
Подобную психологию Артамонов назвал иждивенческой и призвал студентов меньше рассчитывать на помощь из госбюджета.
По информации участников встречи, «все были в шоке от того, что говорил губернатор».
По официальным данным, Игорь Артамонов за 2017 год наработал более 130 миллионов рублей, а его жена – 9 миллионов. Среди имущества четы зарегистрированы две квартиры, дача с участком в 3000 квадратных метров, а также автомобили Porsche Panamera, Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.
Подобную психологию Артамонов назвал иждивенческой и призвал студентов меньше рассчитывать на помощь из госбюджета.
По информации участников встречи, «все были в шоке от того, что говорил губернатор».
По официальным данным, Игорь Артамонов за 2017 год наработал более 130 миллионов рублей, а его жена – 9 миллионов. Среди имущества четы зарегистрированы две квартиры, дача с участком в 3000 квадратных метров, а также автомобили Porsche Panamera, Land Rover Range Rover и Mercedes-Benz ML.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:47