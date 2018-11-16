Джим Керри в Twitter зашифровал непристойное послание Марку Цубергеру
Известный американский комик Джим Керри в аккаунте Twitter зашифровал непристойное послание создателю соцсети Facebook - Марку Цубергеру.
Актёр запостил ссылку непосредственно на статью издания The New York Times, которая посвящена кризису в Facebook. Комик также приложил снимок Марка Цукерберга, приписав к нему, что он знает, кем тот является, и что он сделал. Джим Керри заметил, что у него имеется послание для Цубергера на родном его языке. При этом актёр при помощи двоичного кода зашифровал непристойное послание в сторону создателя соцсети Facebook.
Джим Керри в феврале текущего года ополчился на Facebook. Он удалил из соцсети свою страницу, а также продал принадлежащие ему акции развивающейся компании. По словам актёра, причиной этому послужило участие Facebook в так называемом российском вмешательстве в очередные выборы президента Соединённых Штатов.
Актёр запостил ссылку непосредственно на статью издания The New York Times, которая посвящена кризису в Facebook. Комик также приложил снимок Марка Цукерберга, приписав к нему, что он знает, кем тот является, и что он сделал. Джим Керри заметил, что у него имеется послание для Цубергера на родном его языке. При этом актёр при помощи двоичного кода зашифровал непристойное послание в сторону создателя соцсети Facebook.
Джим Керри в феврале текущего года ополчился на Facebook. Он удалил из соцсети свою страницу, а также продал принадлежащие ему акции развивающейся компании. По словам актёра, причиной этому послужило участие Facebook в так называемом российском вмешательстве в очередные выборы президента Соединённых Штатов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:50