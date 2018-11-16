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DARPA разрабатывает аэростаты, способные совершать беспосадочные полёты

Специалисты из компании DARPA разрабатывают аэростаты, способные совершать длительные беспосадочные полёты в верхних слоях атмосферы. Как они отмечают, у их проекта очень большой потенциал.

DARPA разрабатывает аэростаты, способные совершать беспосадочные полёты

Сотрудники DARPA представили свои наработки и перечислили сферы применения аэростатов, которые не нуждаются в посадке на землю для новой корректировки курса. Если аппарату не придётся удаляться из воздушного пространства, он сможет на протяжении долгого времени осуществлять свою деятельность, такую, как обеспечение телефонной связью и интернетом труднодоступные районы или участки, отрезанные от цивилизации последствиями катастроф. Помимо этого новинка сможет вести постоянный мониторинг местности, отслеживая заданные параметры. Кроме того, не исключено применение аэростатов в туристической сфере.

Уже сейчас проработан весь механизм функционирования устройств. Управлять им будет блок, использующий машинное обучение, а беспосадочные полёты обеспечат датчики, которые смогут улавливать воздушные потоки и с помощью двигателей направлять аэростат в нужный поток. В качестве топлива планируют использовать энергию Солнца.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:22

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