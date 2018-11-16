DARPA разрабатывает аэростаты, способные совершать беспосадочные полёты





Сотрудники DARPA представили свои наработки и перечислили сферы применения аэростатов, которые не нуждаются в посадке на землю для новой корректировки курса. Если аппарату не придётся удаляться из воздушного пространства, он сможет на протяжении долгого времени осуществлять свою деятельность, такую, как обеспечение телефонной связью и интернетом труднодоступные районы или участки, отрезанные от цивилизации последствиями катастроф. Помимо этого новинка сможет вести постоянный мониторинг местности, отслеживая заданные параметры. Кроме того, не исключено применение аэростатов в туристической сфере.Уже сейчас проработан весь механизм функционирования устройств. Управлять им будет блок, использующий машинное обучение, а беспосадочные полёты обеспечат датчики, которые смогут улавливать воздушные потоки и с помощью двигателей направлять аэростат в нужный поток. В качестве топлива планируют использовать энергию Солнца.