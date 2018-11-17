АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров
EUR 74.90 USD 65.99
Курс валют на 17.11.2018

Робота TIAGo научили убираться в туалете

Робота научили убираться в туалете. Он был представлен лабораторией немецкого Университета Кобленца-Ландау. Продвинутый агрегат был собран на основе современного манипулятора TIAGo.

Робота TIAGo научили убираться в туалете

К роботу были присоединены две губки. С их помощью аппарат может чистить унитаз, использовать их как захват для подъёма предметов. Разработку представили в Японии на World Robot Summit. Роботы-уборщики являются уже довольно развитыми в области автоматических помощников. Большинство из них используются для манипуляции с предметами. Главной их задачей является сбор мусора, раскладка предметов по местам, мытье полов и протирка пыли. Робота нужно научить правильному взаимодействию с чистящими предметами либо сузить его функции. Конструируя своего робота, инженеры из Германии решили совместить два подхода.

Специалисты снабдили манипулятор TIAGо-робота двумя губками, не ограничивающими свободу движения. Их главной задачей является уборка туалета. При помощи встроенной камеры робот распознает сидение унитаза, а также использует губки, чтобы почистить его.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинской области появилась первая в мире
Робота TIAGo научили убираться в туалете
Стартовали продажи смартфона OnePlus 6T в
Торчащие из-под брюк стринги Дженнифер Лопес
Audi планирует выпускать версию R8 с силовым
Королева Иордании вышла на публику в костюме
Анфиса Чехова выпустит собственный сборник стихов
FAW сделала из Toyota Crown премиальный
Ученые: Лекарства не стоит смешивать с этими
Стефания Маликова появилась в обрезанных джинсах
В Японии обнаружили утерянный мультфильм про
Компания Audi представила удлинённый седан A6L
Ученые назвали худший год в истории человечества
Джим Керри в Twitter зашифровал непристойное
В Сети на продажу выставлен уникальный автомобиль
Врио главы Липецкой области заявил студентам: Это
DARPA разрабатывает аэростаты, способные
Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44
В России стартовали продажи игровых мониторов
Актера из «Физрука» Юрия Катаева порезали ножом
Екатерина Стриженова не узнала изменившуюся дочь
Зависший над Гаагой НЛО в форме сигары был
Елена Летучая и Надежда Сысоева пытались открыть
Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу
Мобильное приложение Ricult увеличило урожайность
Режиссер Богомолов назвал употребление мата
Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от
В Сети появились новые подробности о версии Mazda
Под Махачкалой Ford Transit насмерть сбил
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты
Просмотреть все новости