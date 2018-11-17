Робота TIAGo научили убираться в туалете





К роботу были присоединены две губки. С их помощью аппарат может чистить унитаз, использовать их как захват для подъёма предметов. Разработку представили в Японии на World Robot Summit. Роботы-уборщики являются уже довольно развитыми в области автоматических помощников. Большинство из них используются для манипуляции с предметами. Главной их задачей является сбор мусора, раскладка предметов по местам, мытье полов и протирка пыли. Робота нужно научить правильному взаимодействию с чистящими предметами либо сузить его функции. Конструируя своего робота, инженеры из Германии решили совместить два подхода.Специалисты снабдили манипулятор TIAGо-робота двумя губками, не ограничивающими свободу движения. Их главной задачей является уборка туалета. При помощи встроенной камеры робот распознает сидение унитаза, а также использует губки, чтобы почистить его.