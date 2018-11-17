Стартовали продажи смартфона OnePlus 6T в расцветке Thunder Purple





Как известно, смартфон OnePlus 6T ранее поставлялся в точки реализации лишь в двух цветовых гаммах - Mirror Black и Midnight Black, теперь же поклонники бренда смогут выделиться на фоне других, приобретя устройство с цветом Thunder Purple. Сообщается, новое цветовое решение актуально лишь для топовой версии, имеющей 128 Гб на основном диске и 8 ГБ оперативной памяти с процессором Snapdragon 845. Данный вариант обойдётся покупателям в 579 долларов США.В остальном же это успевший хорошо зарекомендовать себя аппарат с размером экрана 6,41 дюймов и разрешением 2 280 на 1 080 точек. Отличительной чертой устройства является подэкранный сканер отпечатков пальцев, что сейчас на рынке ещё считается новинкой. Также пользователи отмечают камеру, состоящую из двух модулей с разрешением 16 и 20 Мп и ёмкий аккумулятор на 3 700 мАч.