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Стартовали продажи смартфона OnePlus 6T в расцветке Thunder Purple

Компания OnePlus объявила о начале продаж своего смартфона 6T в новой расцветке Thunder Purple. Данный случай стал первым для производителя, когда он выпускает гаджет в градиентном окрасе.

Стартовали продажи смартфона OnePlus 6T в расцветке Thunder Purple

Как известно, смартфон OnePlus 6T ранее поставлялся в точки реализации лишь в двух цветовых гаммах - Mirror Black и Midnight Black, теперь же поклонники бренда смогут выделиться на фоне других, приобретя устройство с цветом Thunder Purple. Сообщается, новое цветовое решение актуально лишь для топовой версии, имеющей 128 Гб на основном диске и 8 ГБ оперативной памяти с процессором Snapdragon 845. Данный вариант обойдётся покупателям в 579 долларов США.

В остальном же это успевший хорошо зарекомендовать себя аппарат с размером экрана 6,41 дюймов и разрешением 2 280 на 1 080 точек. Отличительной чертой устройства является подэкранный сканер отпечатков пальцев, что сейчас на рынке ещё считается новинкой. Также пользователи отмечают камеру, состоящую из двух модулей с разрешением 16 и 20 Мп и ёмкий аккумулятор на 3 700 мАч.



 
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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 05:00

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