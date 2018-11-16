Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44 млрд евро на разработку электрокаров





Компания Volkswagen начинает агрессивную стратегию по отношению к рынку электромобилей. Некоторые мотористы концерна всё ещё убеждают журналистов, что дизельные двигатели не исчерпали себя, но в планах бренда и предприятий, входящих в его состав, таких как Audi и Porsche, значится значительное расширение линейки электрокаров. Для этого в самой ближайшей перспективе потратят внушительную сумму - 44 миллиарда евро. Основой новой технологической политики немецкого производителя станет бюджетный электрокар I.D, уже вышедший из статуса концепта. Не так давно была показана его финальная версия, понравившаяся потенциальному покупателю. Кроме того, часть средств потратят на разработку в сфере беспилотного транспорта.Как считают аналитики, на решение руководства концерна повлиял успех Tesla Motors и высокий спрос на продукцию предприятия, очередь за которой исчисляется годами. Также не менее важным является намерение Китая отказаться от двигателей внутреннего сгорания, данный рынок имеет большое значение для любого производителя автомобилей.