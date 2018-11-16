АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты актеров
EUR 75.54 USD 66.62
Курс валют на 16.11.2018

Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44 млрд евро на разработку электрокаров

Концерн Volkswagen планирует в ближайшие пять лет потратить на разработку электромобилей 44 миллиарда евро. По окончанию инвестиционного срока бренд намерен иметь 50 моделей с электрическими силовыми установками, о чем заявили аналитики Bloomberg.

Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44 млрд евро на разработку электрокаров

Компания Volkswagen начинает агрессивную стратегию по отношению к рынку электромобилей. Некоторые мотористы концерна всё ещё убеждают журналистов, что дизельные двигатели не исчерпали себя, но в планах бренда и предприятий, входящих в его состав, таких как Audi и Porsche, значится значительное расширение линейки электрокаров. Для этого в самой ближайшей перспективе потратят внушительную сумму - 44 миллиарда евро. Основой новой технологической политики немецкого производителя станет бюджетный электрокар I.D, уже вышедший из статуса концепта. Не так давно была показана его финальная версия, понравившаяся потенциальному покупателю. Кроме того, часть средств потратят на разработку в сфере беспилотного транспорта.

Как считают аналитики, на решение руководства концерна повлиял успех Tesla Motors и высокий спрос на продукцию предприятия, очередь за которой исчисляется годами. Также не менее важным является намерение Китая отказаться от двигателей внутреннего сгорания, данный рынок имеет большое значение для любого производителя автомобилей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
DARPA разрабатывает аэростаты, способные
Bloomberg: Volkswagen до 2023 года потратит 44
В России стартовали продажи игровых мониторов
Актера из «Физрука» Юрия Катаева порезали ножом
Екатерина Стриженова не узнала изменившуюся дочь
Зависший над Гаагой НЛО в форме сигары был
Елена Летучая и Надежда Сысоева пытались открыть
Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу
Мобильное приложение Ricult увеличило урожайность
Режиссер Богомолов назвал употребление мата
Сергей Жуков рассказал о 17-летней дочери от
В Сети появились новые подробности о версии Mazda
Под Махачкалой Ford Transit насмерть сбил
Первый блин комом: Названы самые странные дебюты
Яна Рудковская закрыла показ собственной
На Владимира Винокура подали в суд за неуплату
Китайская фирма Elephone представила смартфон с
Белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет
Дакота и Соколовский в один день выпустили новые
Раймонд Паулс рассказал о выезде его семьи из
Модель Victoria’s Secret Вита Сидоркина родила
Ольга Рапунцель очередной раз заявила о своем
Блондинка Ольга, прославившаяся роликом об
Meizu выпустит Meizu Note 8 Plus с четырьмя
Владимир Путин поздравил сотрудников Института
Катерина Шпица, Сергей Безруков, Надежда Сысоева
Поездка Порошенко на Мальдивы по поддельным
Ученые назвали пять видов спорта, способных
Смартфон Tecno Camon 11 появился в России по цене
NASA покажет посадку аппарата InSight на Марс
Просмотреть все новости