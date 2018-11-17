Анфиса Чехова выпустит собственный сборник стихов

Как призналась популярная телеведущая, на этот шаг ее подтолкнули фанаты. Анфиса Чехова пишет стихи не первый год, но делилась своими творениями она только с подписчиками социальных сетей. Знаменитость долгое время не решалась на то, чтобы издать собственный сборник.Анфиса Чехова обратилась к своим поклонникам и написала, что это целиком и полностью их заслуга. Практически под каждым постом комментаторы писали ей, чтобы она выпустила сборник стихов. Телеведущая рассказала, что она всегда сомневалась в своих талантах, но именно фанаты дали ей уверенность в себе. Она сообщила, что книга почти готова, и буквально на днях будет открыт предзаказ на издание. Также звезда показала снимок, который будет украшать ее сборник стихов.Чехова рассказала подписчикам, что очень волнуется по этому поводу. Знаменитости очень трудно контролировать свои мысли, которые самостоятельно складываются в стихи. Ее душа не успокаивается, пока ведущая не запишет строки и «не выпустит их наружу».