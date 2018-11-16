Зависший над Гаагой НЛО в форме сигары был зафиксирован на видео





Внеземной объект поразил мужчину внушительными размерами, а также имел несколько антенн различной длины, которые были направлены вниз. Он даже не собирался скрываться от глаз людей, а испуганный нидерландец решил сначала позвонить в полицию, но потом передумал, отправив материалы исследователям.Через некоторое время НЛО просто растворился в воздухе, потому что, пришельцы заметили слежку и замаскировали свою технологию. Эксперты выяснили, что запись является подлинной, но пока не смогли понять цель визита гуманоидов в эту страну.