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Зависший над Гаагой НЛО в форме сигары был зафиксирован на видео

Пользователи сетей увидели видео, опубликованное свидетелем события из Гааги. Он зафиксировал НЛО в форме сигары, который просто завис над городом днем.
Зависший над Гаагой НЛО в форме сигары был зафиксирован на видео

Внеземной объект поразил мужчину внушительными размерами, а также имел несколько антенн различной длины, которые были направлены вниз. Он даже не собирался скрываться от глаз людей, а испуганный нидерландец решил сначала позвонить в полицию, но потом передумал, отправив материалы исследователям.

Через некоторое время НЛО просто растворился в воздухе, потому что, пришельцы заметили слежку и замаскировали свою технологию. Эксперты выяснили, что запись является подлинной, но пока не смогли понять цель визита гуманоидов в эту страну.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30

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