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FAW сделала из Toyota Crown премиальный внедорожник Hongqi HS7

FAW из версии Toyota Crown сделала премиальный внедорожник. Речь идёт о модификации Hongqi HS7. В его основу положена платформа японского седана версии Toyota Crown прошлого поколения.

FAW сделала из Toyota Crown премиальный внедорожник Hongqi HS7

Новый внедорожник Hongqi HS7 является серийным воплощением концептуальной модели Hongqi S-Concept, дебютировавшей весной 2016 года. В длину товарная версия авто составляет 5 095 мм. В мотором отсеке версии Hongqi HS7 находится бензиновый силовой агрегат с турбонаддувом 3.0 V6. Производительность силовой установки достигает 338 лошадиных сил. Двигатель сочетается с 8-скоростным автоматом Aisin. Транспортное средство в начальной версии комплектуется полным приводом. Для Hongqi HS7 на основе Toyota Crown первым авторынком станет Китай. Автомобиль должен в продаже появиться уже в следующем году. Транспортное средство составит конкуренцию версиям BMW X5, а также Mercedes-Benz GLE. Согласно ожиданиям, Hongqi HS7 будет расцениваться в 2,689 млн. руб. в Китае автомобиль BMW X5 предлагают за 6,127 млн. руб.

В глобальной сети накануне появились подробности о транспортном средстве Mazda 3 следующей генерации. Мировой дебют авто средства должен состояться уже в конце ноября.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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