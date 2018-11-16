Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу о вымогательстве





В суде отметили, что судом было удовлетворено ходатайство следствия об избрании Маевскому меры пресечения в виде содержания под стражей до середины января следующего года.Леонид Маевский был депутатом ГД с 1999 по 2003 годы, он является владельцем акций компании-производителя стройматериалов «Юнитайл». Ранее Маевский руководил компанией, которая владела контрольным пакетом «Мегафона».Максимальное наказание, которое грозит Маевскому, составляет 15 лет колонии.