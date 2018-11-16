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Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу о вымогательстве

Экс-депутат Госдумы РФ Леонид Маевский арестован по делу о вымогательстве имущества в особо крупных размерах. Как сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, члена КПРФ заключили под стражу на два месяца.

Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу о вымогательстве

В суде отметили, что судом было удовлетворено ходатайство следствия об избрании Маевскому меры пресечения в виде содержания под стражей до середины января следующего года.

Леонид Маевский был депутатом ГД с 1999 по 2003 годы, он является владельцем акций компании-производителя стройматериалов «Юнитайл». Ранее Маевский руководил компанией, которая владела контрольным пакетом «Мегафона».

Максимальное наказание, которое грозит Маевскому, составляет 15 лет колонии.



 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:01

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