Экс-депутат Госдумы РФ Маевский арестован по делу о вымогательстве
Экс-депутат Госдумы РФ Леонид Маевский арестован по делу о вымогательстве имущества в особо крупных размерах. Как сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, члена КПРФ заключили под стражу на два месяца.
В суде отметили, что судом было удовлетворено ходатайство следствия об избрании Маевскому меры пресечения в виде содержания под стражей до середины января следующего года.
Леонид Маевский был депутатом ГД с 1999 по 2003 годы, он является владельцем акций компании-производителя стройматериалов «Юнитайл». Ранее Маевский руководил компанией, которая владела контрольным пакетом «Мегафона».
Максимальное наказание, которое грозит Маевскому, составляет 15 лет колонии.
В суде отметили, что судом было удовлетворено ходатайство следствия об избрании Маевскому меры пресечения в виде содержания под стражей до середины января следующего года.
Леонид Маевский был депутатом ГД с 1999 по 2003 годы, он является владельцем акций компании-производителя стройматериалов «Юнитайл». Ранее Маевский руководил компанией, которая владела контрольным пакетом «Мегафона».
Максимальное наказание, которое грозит Маевскому, составляет 15 лет колонии.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:01