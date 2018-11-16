Под Махачкалой Ford Transit насмерть сбил женщину, переходившую дорогу с ребенком
В ДТП под Махачкалой под колесами автомобиля Ford Transit погибла женщина, переходившая дорогу с ребенком. По словам представителя пресс-службы МВД Дагестана, трагический инцидент случился около 17 часов по московскому времени в поселке Семедер.
Водитель автомобиля Ford Transit не смог избежать столкновения, когда женщина с ребенком намеревалась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.
От полученных травм пострадавшая скончалась, а ребенка госпитализировали. К месту ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, которые должны будут установить подробности аварии.
Водитель автомобиля Ford Transit не смог избежать столкновения, когда женщина с ребенком намеревалась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.
От полученных травм пострадавшая скончалась, а ребенка госпитализировали. К месту ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, которые должны будут установить подробности аварии.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:27